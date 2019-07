Malcom allo Zenit può liberare Rigoni alla Samp

Lo Zenit fa sul serio per Malcom, in uscita dal Barcellona. Nelle scorse ore l’autorevole Marca ha anticipato la pista, nelle ultime ore sono arrivate conferme. Per il brasiliano, il Barcellona chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con Valverde che avrebbe già il dato il suo consenso per definire l’operazione. E il possibile acquisto di Malcom, libererebbe Emiliano Rigoni, sempre un obiettivo per l’attacco della Samp. Rigoni piace moltissimo a Di Francesco, presto potrebbero esserci evoluzioni.

Foto: Twitter ufficiale Zenit