Malcom: “Quando avevo 4 anni dicevo a mia madre che avrei giocato nel Barça. Sulla Roma…”

Malcom, esterno offensivo del Barcellona e protagonista di uno dei dietrofront più incredibili degli ultimi anni di calciomercato, ha parlato così ai microfoni di BeIn Sports del suo trasferimento in blaugrana: “Il no alla Roma? Sarei stato felice, molto felice di andare a Roma, ma quando mi ha contattato il Barcellona per me è stata la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino. Quando avevo tre o quattro anni dicevo a mia madre che un giorno avrei giocato nel Barça e appena ne ho avuto la possibilità non ci ho pensato due volte”.

Foto: Twitter Barcellona