Malagò: “Voglio una Federazione che renda orgogliosi gli italiani”

23/06/2026 | 11:34:09

Malagò, alla Repubblica, ha rilasciato le sue prime parole da Presidente della FIGC. Tanti i problemi da risolvere, per rilanciare il calcio italiano, a partire dai giovani e dalla produzione di talenti: “In Italia abbiamo un percorso complicato per naturalizzare i calciatori, c’è bisogno di un intervento legislativo, anche sul discorso dell’IVA per acquistare gli italiani”. Un’altra missione di Malagò sarà ricucire i rapporti della Federazione con i delegati e la politica: “Fa riflettere l’assenza di 6 delegati del calcio professionistico all’assemblea, ma certe dinamiche culturali si possono cambiare. Con Abodi ci siamo già sentiti e voglio mettere alle spalle le polemiche degli scorsi giorni”. L’obiettivo finale è chiaro per il nuovo presidente: “Voglio lasciare qualcosa che sia un modello invidiato e competitivo nel mondo, che renda orgogliosi gli italiani”.

Foto: Instagram Malagò