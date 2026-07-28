Malagò: “Una terza figura verrà a bordo per ricoprire il ruolo precedentemente di Buffon. Zola può rientrare tra le scelte”

28/07/2026 | 15:26:10

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò sta tenendo una conferenza stampa in questi istanti al termine del Consiglio federale. Queste le sue parole:

“Conto entro la fine della settimana di darvi notizia su una terza figura che verrà a bordo. Non iniziate a fare nomi perché già qualcuno ha fatto figure non esaltanti, una figura che si occuperà di fare il dirigente delle varie squadre nazionali, la figura ricoperta in passato da Gigi Riva e Gigi Buffon. Voglio affidargli anche il coordinamento delle nazionali giovanili insieme a Viscidi, che rimane con noi. Zola può essere sicuramente un nome che rientra nella scelta del terzo soggetto. Se c’è qualcosa di cui mi sono pentito in questo percorso? No perché se tornassi indietro non cambierei nulla. Ho passato più tempo in videoconferenza con Maldini e Leonardo che con qualsiasi altra persona. Io sono molto fatalista, ho un approccio positivo verso il destino. Ognuno di voi può giudicare se la mia presa di posizione sia stata giusta o sbagliata, nella vita può anche essere che le cose negative possano offrirti nuove opportunità. Non posso che ringraziare Paolo e Leo, sono stati dei signori e sono stati molto schietti nella loro presa di posizione”.

Foto: umbria.coni.it