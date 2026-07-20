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Malagò sul nuovo CT: “In corsa non ci sono soltanto Pirlo e Mancini. Serve cambiare cultura e mentalità”

20/07/2026 | 13:23:19

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Il neopresidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 sulla scelta del nuovo allenatore della Nazionale italiana. Le sue parole: “Non ci sono solamente Pirlo e Mancini come candidati per il ruolo di CT e la scelta sarà fatta a brevissimo. La prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda è che richieste o pretese possa avere. E poi se questa cosa è conciliabile coi nostri bilanci. A questo punto i bilanci vanno valutati. Prima devi impegnarti e poi trovare le soluzioni. Vi faccio un esempio: ieri alla finale Mondiale c’erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente. Scaloni ha avuto una carriera modesta, e molti dicono sia finito lì dopo che allenatori che hanno fatto la storia hanno rifiutato. Eppure in nazionale ha fatto qualcosa di incredibile. De la Fuente: ha ereditato la Spagna da dei mostri sacri, come Luis Enrique, viene dal settore giovanile spagnolo, ha allenato questi giocatori fin dalle formazioni Under. Questo cosa vuol dire? Che a prescindere dalla persona, bisogna sistemare prima l’organizzazione e la metodologia. Dobbiamo fare in modo che gli italiani giochino meglio, che siano più valorizzati, coinvolti, tatticamente e fisicamente. Ripeto: credo sia molto più importante questo aspetto, quello che, tra l’altro, sto condividendo con Maldini e Leonardo. Se non cambia cultura e mentalità, come cambieranno le cose?

Foto: X FIGC