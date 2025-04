Malagò sugli gli scontri prima del derby: “Un quadrante della città è stato in ostaggio, questo fa riflettere”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine della conferenza stampa dopo la Giunta, esprimendo la sua opinione su ciò che è successo prima della partita tra Lazio e Roma: “Fa riflettere, nel senso non positivo, che a distanza di anni ci siano ancora 1.500 poliziotti impegnati e tredici agenti feriti in occasione del derby. Esprimo totale vicinanza e solidarietà al corpo di polizia e agli organi di sicurezza. Un quadrante della città è stato in ostaggio e questo fa riflettere. Io CEO? Bella fantasia, ne ho lette diverse ma questa non è male”.

Foto: Twitter CONI