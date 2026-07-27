Malagò su Thiago Motta CT: “Non posso dire né sì né no. Maldini? Non posso dire niente”

27/07/2026 | 17:45:51

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è tornato a parlare a distanza di qualche ora. Fermato fuori dalla sede della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato nuovamente le parole di Abodi e non ha né confermato né escluso l’arrivo di Thiago Motta.

Su Thiago Motta CT: “Non posso dire né sì né no”.

Sul possibile annuncio del CT domani: “Non era riferito al CT, ma a possibili novità”.

Su Maldini: “Non posso dire niente”.

Su Abodi: “Devo dire che il mondo di Andrea Abodi, con il quale ho ottimi rapporti, non può parlare di brutte figure che ce ne sono state tante da tante parti”.

Foto: Instagram Juventus