Malagó: “Sto preparando le carte per la candidatura alla FIGC. Voglio farmi trovare pronto”
10/05/2026 | 12:30:15
Giovanni Malagò continua a lasciare aperta la porta a una possibile candidatura alla presidenza della FIGC. A margine della Race for the Cure, l’ex presidente del CONI ha confermato che il lavoro preparatorio sta andando avanti in vista della scadenza del 13 maggio, termine ultimo per presentare le candidature.
“Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualcuno prima della data del 13 maggio”.
Foto: sito Coni