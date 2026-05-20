Malagò: “Sono certo che la Nazionale italiana abbia ancora il fascino di attrarre grandi CT”

20/05/2026 | 20:20:48

“Se la Nazionale azzurra ha ancora il fascino per attirare grandi allenatori? Penso assolutamente di sì, ne sono convinto e deve essere così altrimenti non mi sarei messo in gioco. Poi, come in tante situazioni, bisogna saper motivare le persone. C’è anche una dinamica che forse non è scritta negli statuti o nelle regole, ma può fare la differenza anche la reputazione e la credibilità delle persone”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza Figc, a margine del congresso “Neurolympics”, in merito alla questione ct della Nazionale italiana. Lo riferisce l’Ansa.

Foto: sito Coni