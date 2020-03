Malagò: “Serie A? Non so se si completerà, spero di sì. Deciderà Gravina”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di GR Parlamento alla vigilia del summit con il Cio per capire quale può essere il futuro delle Olimpiadi: “Nessuno sa come staranno le cose da qui a uno, due, tre mesi. Nessuno poteva immaginare qualcosa del genere. Una deadline potrebbe essere il mese di giugno e mancano 130 giorni all’Olimpiade. Preferirei finire la Serie A, così niente strumentalizzazioni, ma non so se ci riusciranno. Non devo entrare nelle scelte, ma posso avere unna politica unitaria. Giusto che decida Gravina”.