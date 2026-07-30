Malagò: “Sbagliato dire sì o no su Zola. Oriali? Penso di sì, ma decide Mancini”

30/07/2026 | 14:28:18

Giovanni Malagò, all’indomani della conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, è tornato a parlare delle vicende in casa Azzurra.

Ecco le parole rilasciate a SportMediaset: “Questa mattina c’è stata una lunga riunione fra Mancini e Ranieri. Io ho assistito ad una parte, quella più organizzativa, mentre per quella tecnica, ovviamente, non sono entrato né ho intenzione di influenzare”.

Su Zola: “È sbagliato dire sì, ma sarebbe sbagliato anche dire no. A prescindere da tutto è una persona che darebbe valore aggiunto per quello che ha dimostrato anche nel suo lavoro in Lega Pro sui giovani”.

Su Oriali: “Questo dovete chiederlo a Roberto Mancini. Io penso di sì, ma dovete chiederlo a lui. Non spetta a me”.

Foto: vivoazzurro.it