Malagò: “Sarà importante fare scelte coraggiose. Venerdì incontro con Abodi”. Su Mancini…

22/06/2026 | 22:39:28

Il neo eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato alla Rai dopo l’elezione alla nuova carica.

Le sue parole: “Un’emozione diversa, non c’è dubbio. C’è una dinamica di sentimenti non paragonabili. Ho sentito un attestato di responsabilità che non mi era mai capitato prima”.

Dopo la Fondazione Milano-Cortina, il CONI, le Olimpiadi… Il calcio ora si aspetta molto. “L’auspicio e la speranza, quello su cui ho chiamato a raccolta chi lavora in FIGC e le varie componenti, è una sfida che non può essere vinta da solo. Non è che mettendo Malagò al posto di Gravina può cambiare qualcosa. Servono idee diverse, scelte coraggiose, l’impasse che si è creato non deve impedire di arrivare alle riforme di cui beneficerebbe l’intero movimento. Serve anche realismo, abbiamo due anni e mezzo scarsi di legislazione sportiva, è una lotta contro il tempo e intanto serve salvaguardare l’aspetto sportivo. Perché poi se non ti qualifichi al Mondiale, per esempio, vai a casa, è una legge non scritta perché la pancia del paese non può giustificarlo”.

Mancini nome giusto come prossimo ct? “Lo dico con franchezza, non ho parlato con nessuno. Sono andato in FIGC a conoscere i collaboratori, domattina vado a Losanna per il CIO. Poi inizierò a sondare, a capire. Mancini è sicuramente fra i papabili, ma ce ne sono altri. Non ho parlato con nessuno però…”.

Di Mancini la preoccuperebbe la parte economica? “C’è un tetto d’ingaggio, Gattuso su questo è stato bravo. In precedenza Spalletti, Mancini, Conte… Erano giustamente e legittimamente considerati come allenatori di club. Oggi le cose sono diverse, visto lo stato dell’arte, i bilanci e il segnale che si deve dare all’opinione pubblica. Mi auguro che arrivi qualcuno che accetti tutto questo, come ho fatto io. Circa 15 mesi fa Gravina è stato eletto col 98% dei voti e ora si è dimesso, è tutto fuori dall’ordinario. Per me bisogna andare avanti a priorità”.

Quali sono? “Occuparsi della parte sportiva, che non è solo l’allenatore ma il club Italia. Serve capire cosa consente il bilancio, quali sono gli sponsor, i diritti… Poi c’è una macchina gestionale e organizzativa su impiantistica, sgravi fiscali, scommesse…”.

Baldini merita la conferma nel club Italia? “Non ho dubbi. Sta dimostrando di fare bene. Anche qui andiamo per priorità. Baldini parte per essere l’allenatore dell’Under 21 che è una parte molto importante. Sarebbe già prestigioso andare all’Olimpiade. E’ tutto un puzzle”.

Venerdì vedrà Abodi… “Mi ha fatto enorme piacere che mi abbia chiamato subito. Da parte mia non ci sono frizioni, ma credo sarà così. Nel reciproco interesse non vedo perché chi rappresenta lo sport nel governo non debba aiutare nella ripartenza del calcio italiano. Il governo dovrebbe essere in linea con quello che la gente vuole”.

Foto: X FIGC