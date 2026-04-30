Malagò: “Ringrazio AIC e AIAC. Entro fine settimana prossima scioglierò le riserve sulla candidatura alla FIGC”

30/04/2026 | 18:57:43

“Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C”. Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l’ANSA dopo aver ricevuto l’appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc”.

Foto: sito Coni