Malagò promuove Mancini: “Lavoro molto buono”. E sul calcio italiano: “Ci sono 60 milioni di allenatori”

16/11/2026 | 15:38:50

Giovanni Malagò promuove il lavoro di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana. Il commissario straordinario della FIGC, intervenuto a Coverciano in occasione della Panchina d’Oro, ha espresso un giudizio positivo sul percorso degli Azzurri, sottolineando anche le difficoltà affrontate nel girone di Nations League contro avversarie di alto livello. “Credo che Mancini meriti un voto molto sufficiente, buono, molto buono, per quello che sta facendo con la Nazionale”, ha dichiarato Malagò. Poi ha aggiunto: “Vedendo il girone di Nations League non so quanti pensassero che l’Italia facesse quello che ha fatto con quelle avversarie. Con Francia, Belgio e Turchia non era scontato quello che l’Italia ha fatto nel girone. Restiamo in Nations League. Diciamo che il percorso è partito, ed è partito bene”. Malagò ha affrontato anche il tema del calcio italiano e delle tante voci che accompagnano ogni scelta della Nazionale. “Nulla è più vero che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori. Tutti vogliono dire la loro”. Secondo il commissario, il calcio italiano deve guardare avanti e adattarsi ai cambiamenti: “Il calcio all’italiana credo sia ormai superato per come lo conoscevamo. Oggi si gioca in maniera diversa, con più ritmo. Credo che noi non dobbiamo farci insegnare nulla su questo”. Un passaggio anche sulla crescita della Serie A, che secondo Malagò sta diventando sempre più interessante anche grazie al contributo di allenatori come Fabregas. L’obiettivo, ha spiegato, è aumentare l’attrattività del campionato italiano e ritrovare maggiore considerazione a livello internazionale. A sostegno del suo ragionamento ha citato anche Lautaro Martinez, miglior italiano o giocatore della Serie A per posizione nel Pallone d’Oro, arrivato al ventiduesimo posto. Infine, un commento sulla vicenda federale e sul ritiro del ricorso da parte di Adriano Galliani: “È un segnale importante. Ma non avevo dubbi. Un atto di credibilità e sensibilità”.

foto: sito Coni