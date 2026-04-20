Malagò: “Per sciogliere le riserve sulla candidatura servono altri incontri, ma sento la fiducia”

20/04/2026 | 16:15:40

Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa: “Premesso che è stata una piacevole chiacchierata di due ore in cui ognuno ha espresso il proprio parere, posso dirvi che qui il Lega ho sentito la fiducia di tutti. Per sciogliere le riserve sulla candidatura però, voglio prima dialogare con tutte le componenti coinvolte. È ancora presto, la Lega mi ha dato un documento con i punti chiave, conosco bene l’ambiente e, come detto, il dialogo è stato positivo. Se l’Italia non fosse uscita con la Bosnia ovviamente non sarei qui, ma mi sento abbastanza capace per questo ruolo”.

Foto: Twitter CONI