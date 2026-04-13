Malagò: “Onorato dal consenso quasi unanime di un mondo molto litigioso”

13/04/2026 | 20:10:32

Intervistato da La Presse, l’ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato della sua candidatura come presidente della FIGC, una candidatura quasi unanime dalla Lega della Serie A. Di seguito le sue parole: “Ho accolto con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferitomi dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. Un segnale di straordinaria considerazione, che ora mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, sono comunque onorato di questa significativa testimonianza di stima. È una cosa che mi gratifica l’aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso. Tutto questo mi responsabilizza”.

Foto: sito FIGC