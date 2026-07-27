Malagò: “Nuovo ct? Sto ricevendo molti messaggi, parlerò con tutti il prima possibile”

27/07/2026 | 14:00:10

Giovanni Malagò ha parlato così a Il Sole 24 ore: “Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia. Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. E’ una questione di semina, le idee sono molto chiare”.

foto instagram malagò