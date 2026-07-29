Malagò: “Mi ha scritto Donnarumma dicendomi che sia lui che la squadra avrebbero fatto le stesse scelte”

29/07/2026 | 18:24:55

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Roberto Mancini e del nuovo DT e presidente del Club Italia Claudio Ranieri.

Le parole: “Sono molto felice, credo che anche loro lo siano. Sentiamo il peso della responsabilità, dovuto anche ai tre mondiali che non ci qualifichiamo. Sono felice di Roberto e Claudio. Integreremo una persona con un ruolo diverso, per l’organizzazione tecnica e di presenza entro il fine settimana. La pressione è stata alimentata anche dal fatto che il campionato non è iniziato e il Mondiale è appena finito”.

“Stamattina in Senato abbiamo parlato di tante cose per via del Disegno di Legge. Con le società di Serie A c’è una complicità di collaborare con questo nuovo progetto. Giocatori come Dimarco o Barella valgono di meno per aver saltato il Mondiale. Paradossalmente non vuole dire niente che giovani non giochino nelle primissime squadre di Serie A, vedete Palestra. La Spagna ha un portiere dell’Athletic Bilbao e l’attaccante della Sociedad”.

“Mi ha scritto Donnarumma dicendomi che lui e la squadra avrebbero fatto le stesse scelte”.

“Questa mattina mi ha scritto Ranieri chiedendomi cosa andasse fatto per filo e per segno. Buona fortuna (ride, ndr)”.

Sulla possibile vendita della FIFA: “Lo trovo particolare. Ceferin ha espresso un’opinione contraria. Domani avremo un’assemblea. Tra la FIFA e l’UEFA la situazione è di totale conflittualità. Ne avrei fatto volentieri a meno. Domani faremo un comunicato perché noi facciamo parte dell’UEFA”.

Foto: Umbria.Coni.it