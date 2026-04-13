Malagò: “Mandato importante, inizio il percorso esplorativo”

13/04/2026 | 16:41:37

Giovanni Malagò ha parlato all’ANSA della sua candidatura per la FIGC: “Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza”.

Foto: Twitter CONI