Malagò: “Maldini mio obiettivo da sempre. Lui e Leonardo due facce della stessa medaglia”

11/07/2026 | 22:22:47

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha commentato ai canali ufficiali della Federcalcio l’ingaggio di Paolo Maldini e Leonardo in sella alla federazione italiana.

Le sue parole: “Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali Giovanili. In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti – continua Malagò -, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c’è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo”.

Foto: X Coni