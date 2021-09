Malagò: “Lo sport ha bisogno della capienza massima negli impianti. Altrimenti servono dei ristori”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, presente al Quirinale per celebrare le vittorie agli Europei delle Nazionali di Volley maschili e femminili, ha parlato così dell’aumento della percentuale di tifosi negli stadi italiani: “Il mondo dello sport reclama con pieno titolo e diritto la capienza massima all’interno degli impianti. Soprattutto in epoche in cui si discute dichiaratamente sull’utilizzo del green pass. L’alternativa sarebbe prevedere dei ristori per le società che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in grandissima difficoltà, anche se sarebbe un’alternativa curiosa”.