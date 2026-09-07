Malagò: “Le idee con Ranieri sono chiare, parliamo tantissimo. Grosso? Umanamente mi dispiace”

07/09/2026 | 13:03:31

Giovanni Malagò ha parlato a margine del benvenuto alle matricole della Luiss. Le sue parole.

“Sono in costante contatto con Ranieri e con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando tantissimo e c’è un’energia positiva. Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza, oltre a un cambio di mentalità. Vedo che c’è anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, i progetti quotidiani stanno andando tutti a terra anche tramite la filiera che comincia da Coverciano”.

Sull’esonero di Grosso: “Conoscendo situazioni pregresse nel campionato italiano e non, queste dinamiche fanno parte delle abitudini. A livello umano mi dispiace, a livello tecnico sono valutazioni che spettano alla Fiorentina”.

Foto: Umbria.coni.it