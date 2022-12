Malagò: “Le dimissioni di Ghirelli? E’ un gesto da apprezzare”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del caso d’Onofrio e delle dimissioni di Ghirelli, che secondo lui rappresentano un gesto da apprezzare: “Può stupire che due componenti del calcio si siano dimesse, ma sono due casi differenti. Trentalange domenica mi ha chiamato e mi ha avvisato di essere in pace con la sua coscienza, che si considera estraneo e che si sottoporrà a giudizi e valutazioni della giustizia sportiva. Mi ha confermato che si è dimesso di fronte a un alto rischio di commissariamento dell’AIA e secondo me è un gesto da apprezzare molto”. Malagò, dopodiché, aggiunge sulle dimissioni di Ghirelli: “E’ un dirigente sportivo che conosciamo da tanti anni. Ha portato una modifica dei format e dei campionati ed è chiaro che se non viene approvata c’è un problema perché significa che è venuta meno la fiducia tra assemblea e presidente. Ha fatto un gesto di grande rispetto e dignità”.

Foto: Twitter Coni