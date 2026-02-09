Malagò: “La qualificazione al Mondiale è uno spartiacque, da lì ci si può rilanciare”

09/02/2026 | 11:18:47

Giovanni Malagò ha parlato a Radio Anch’io sport su Radio Rai delle gare che attendono l’Italia di Gattuso: “La qualificazione mondiale sarà uno spartiacque. Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili. Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile” le parole del presidente del Coni all’emittente radiofonica.

Foto: Twitter CONI