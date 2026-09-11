Malagò: “La mia elezione è regolare. Mancini? C’è fiducia, tanti italiani di doppia nazionalità ci scelgono”

11/09/2026 | 18:30:06

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato a margine di un evento: “La mia elezione? Non posso che essere tranquillo perché conosco bene la situazione, ma so anche che fa parte del gioco e che c’è sempre qualcheduno che ha delle idee diverse, ma è tutto regolare. Fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia, positività, poi è tutto da dimostrare sul campo. Gli italiani non sono poi così tanti numericamente parlando, però stanno facendo molto bene in questo inizio di campionato. E poi ci sono anche italiani di doppia nazionalità, mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi”.

foto instagram malagò