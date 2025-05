Malagò: “Inter in finale di Champions? E’ uno spot bellissimo per il calcio italiano”

07/05/2025 | 17:53:47

Il presidente del CONI Giovanni Malagò si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro il Barcellona, che ha lanciato i nerazzurri in finale di Champions League. Le parole a margine di un evento andato in scena a Linate. “Ieri è stato un bellissimo spot in assoluto per tutti, per la città di Milano, per l’Inter, per il calcio italiano, e indubbiamente anche per San Siro”. Sul tema relativo al nuovo impianto di Inter e Milan: Mi sembra che oggi ci sia una determinazione assoluta, poi è sempre il solito discorso” le parole di Malagò dopo la sfida.

FOTO: Twitter Coni