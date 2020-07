Malagò: “In una stagione particolare, la Juventus è riuscita a ritagliarsi un posto nella storia”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha fatto i complimenti alla Juventus per la vittoria dello scudetto utilizzando il proprio profilo ufficiale su Twitter: “Ancora una volta Juventus! In una stagione così particolare per lo sport, i bianconeri sono riusciti a superare le difficoltà e a ritagliarsi un posto nella storia conquistando il nono scudetto consecutivo. Complimenti Juventus!”.

Foto: Malagò FOTO Twitter uff Coni