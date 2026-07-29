Malagò: “In Nazionale abbiamo obiettivi chiari. Bisogna trovare il modo di reperire le risorse”

29/07/2026 | 13:01:11

“Il sistema calcio ha bisogno che qualcosa succeda”. È il messaggio lanciato dal presidente della Figc Giovanni Malagò durante l’audizione davanti alla VII Commissione del Senato. “Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Bisogna trovare il modo di reperire le risorse. Oggi il calcio dà molto più al Paese, in termini finanziari, di quanto riceva. E questa non la considero una situazione giusta. Se venisse riconosciuto il 2% delle scommesse – ha detto – si darebbe tranquillità al sistema e si compenserebbe anche l’inevitabile riduzione dei ricavi dai diritti televisivi che arriverà con il prossimo bando della Serie A”.

foto insta malagò