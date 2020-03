Malagò: “Impossibile prevedere cosa succederà allo sport dopo il 3 aprile”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto durante la trasmissione “Uno Mattina” su Rai Uno per fare il punto su ciò che avverrà allo sport italiano dopo il 3 aprile, data in cui terminerà lo stop imposto dal Governo. Queste le sue dichiarazioni: “Sento spesso persone senza specifiche competenze, in questo caso sulla terribile vicenda che stiamo vivendo, che fanno previsioni e sostengono tesi: non ho mai capito bene da che punto di vista. È evidente che la palla è in mano ai tecnici: se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel sarà possibile programmare, pianificare un nuovo calendario delle competizioni nazionali e internazionali. Ma tutto questo è subordinato a ciò che avverrà: allo stato dell’arte non è possibile prevederlo”, ha chiuso Malagò.

Foto: sito ufficiale Coni