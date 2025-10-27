Malagò: “Il nuovo San Siro? Era ora. I nostalgici? Fatevi un viaggio al Bernabeu o al Camp Nou”

27/10/2025 | 20:50:14

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a Mediaset in merito ai lavori per il nuovo Stadio Meazza: “Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti…”. Chiosando: “Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po’”.

Foto: sito Coni