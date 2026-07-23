Malagò: “Il nuovo ct? Forse lo sapremo prima di martedì. Ci può essere qualche altro nome che farà parte del gruppo”

23/07/2026 | 16:58:40

Giovanni Malagò ha parlato dopo la conferenza stampa odierna, chiarendo come stanno le cose riguardo ai nomi del prossimo commissario tecnico dell’Italia: “La scelta del ct martedì? È possibile anche che prima, magari, ci sarà qualche altro nome che farà parte del gruppo. L’interesse di tutti è quello di fare il prima possibile. Ma cerchiamo di fare tutte le valutazioni migliori per decidere”. Il Consiglio Federale in programma martedì 28 luglio potrebbe essere la data giusta per l’annuncio del nuovo ct dell’Italia.

foto insta malagò