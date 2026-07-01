Malagò: “Il nuovo CT e il direttore tecnico? Nell’arco di una settimana sarà tutto chiuso”

01/07/2026 | 20:46:22

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato anche del tema CT dell’Italia intervenendo in conferenza stampa: “Il tema del direttore tecnico e del commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto. Ho letto tanti nomi, uno più degli altri. Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, ci sono tante variabili che incidono. Quanto conterà la sostenibilità economica nella scelta del ct? Non mi sono proprio posto il problema. Non è detto sia così”.

foto x figc