Malagò: “Il no della Uefa a San Siro non è una sorpresa. Lo sapevamo da tempo”

“Il no della Uefa a San Siro? Per gli addetti ai lavori questa non è una novità, tutti ne eravamo al corrente”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano, a proposito della decisione della Uefa di togliere l’organizzazione della finale di Champions League 2027 al capoluogo lombardo. “Sapevamo perfettamente, non mettendo in moto il processo che conosciamo, di dover fare una serie di iniziative allineate con la Uefa, non è stata una sorpresa. Mi rendo conto che per il grande pubblico sia stato un fulmine a ciel sereno”.

