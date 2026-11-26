Malagò: “Il governo ha mantenuto la parola sull’1% della mutualità, il decreto è alla firma della Corte dei Conti”

26/11/2026 | 12:35:17

Giovanni Malagò è intervenuto a margine di un evento al Salone d’Onore del CONI, soffermandosi anche sulla questione dell’1% della mutualità destinato al calcio di base e ai vivai. Il commissario della FIGC ha voluto riconoscere il ruolo del ministro Abodi e del Governo, sottolineando il rispetto dell’impegno preso dopo le elezioni del 22 giugno. “Voglio dare atto ad Abodi e al Governo che hanno mantenuto la parola data dopo le elezioni del 22 giugno. Mi aveva garantito di recuperare l’1% della mutualità e il decreto è in questi giorni alla firma della Corte dei Conti”, ha dichiarato Malagò. Il provvedimento riguarda la restituzione di risorse che, come spiegato dallo stesso commissario, erano state sottratte poco prima delle elezioni e che dovranno essere destinate al movimento di base e ai settori giovanili. Malagò ha parlato anche della sfida elettorale, descrivendola come una situazione già vissuta in passato: “È stata una partita in rimonta, onestamente. È una sfida elettorale come ne ho fatte tante, con delle strane posizioni dopo neanche due mesi e mezzo. Ognuno fa le sue conconsiderazioni”.

foto: sito Coni