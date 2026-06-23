Malagò: “Il CT potrebbe anche essere straniero. Come DT vorrei un ex calciatore”

23/06/2026 | 11:44:57

Alla Repubblica il nuovo presidente della FIGC, Malagò, ha delineato una bozza della Nazionale che verrà. Riguardo al CT: “Mancini? Ancora non l’ho sentito e nessuna società si è opposta. Il prossimo mister deve avere entusiasmo e sposare subito l’idea. I soldi saranno un argomento importante, ma ci deve essere massima disponibilità. Non ci limitano a visionare solo profili italiani”. Mentre come Direttore Tecnico, la volontà è quella di affidare l’incarico a un ex calciatore: “Come Direttore vorrei un ex calciatore, sono in contatto con molti: Maldini, Buffon, Del Piero e Baggio. Ma ancora non ho deciso nulla”.

Foto: X FIGC