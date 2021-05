Malagò: “Felice che il calcio rientri nella Giunta del Coni col nome di Gravina”

(ANSA) – MILANO, 13 MAG – “Gabriele Gravina torna nella Giunta del Coni, ed è molto importante che il calcio sia nella Giunta. Il suo peso, non solo del mondo che rappresenta, ma anche per la sua personalità, è una garanzia. Aiuterà moltissimo, sono felice che il calcio torni in Giunta con Gabriele”. Lo ha detto il rieletto presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Nazionale Elettivo svoltosi a Milano. (ANSA).