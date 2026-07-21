Malagò: “Dialoghi aperti con Guardiola. Budget? Sono già state fatte delle eccezioni”

21/07/2026 | 21:40:16

Giovanni Malagò ha parlato del tema Nazionale e dei contatti con Guardiola: “Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto. Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? No nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria”.

foto x figc