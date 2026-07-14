Malagò: “CT? Stiamo definendo la shortlist, l’annuncio potrebbe slittare alla prossima settimana”

14/07/2026 | 15:39:26

Giovanni Malagò ha parlato a margine di una conferenza di giunta del CONI: “Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘shortist’ per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L’annuncio del nuovo ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo. Prima si troverà l’accordo e poi bisognerà mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato”.

foto x figc