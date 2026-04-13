Malagò candidato forte della Serie A: 18 firme su 20

13/04/2026 | 14:05:52

Giovanni Malagò è il candidato della Serie A per la poltrona di presidente federale dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Nessuna sorpresa in questo senso rispetto alle proiezioni di pochi giorni fa. Nel corso dell’Assemblea di Lega le firme a favore di Malagò sono state 18, Lazio e Verona gli unici club che non hanno aderito. La candidatura di Malagò andrà depositata entro il 13 maggio in vista delle elezioni programmate per il prossimo 22 giugno.

Foto: Twitter CONI