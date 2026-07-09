Malagò: “20 anni dal Mondiale 2006. Le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo”

09/07/2026 | 19:43:22

Oggi 9 luglio, sono 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 in Germania.

Giovanni Malagò, neo eletto presidente della FIGC, ha ricordato il successo dell’Italia al Mondiale del 2006, nel giorno del 20° anniversario del trionfo.

Questo il suo pensiero sui social: “La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare. Le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo, è nostro dovere lavorare ogni giorno per tornare a competere presto per questi successi. Per il calcio italiano!”.

Foto: X FIGC