Maksimovic: “Campionato finito, testa all’Europa League. Juve dominata negli ultimi anni, ma…”

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, al termine del match contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “E’ difficile affrontare la gara con un uomo in meno ma anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo. Negli ultimi anni dominiamo contro la Juventus, ma loro sulle punizioni portano a casa il risultato e questo ci fa male. Non si vedono 16 punti di distanza ma loro vincono. Il campionato è finito, non ci pensiamo più. Ora pensiamo solo all’Europa League, l’unico obiettivo che ci è rimasto. Espulsione Meret? Ci sono gli arbitri e c’è il VAR e io non posso commentare. Anche Meret non sa se l’ha colpito”. Lo stesso Maksimovic ai microfoni de La Domenica Sportiva ha aggiunto: “Il rosso a Meret? Il retropassaggio di Malcuit è un errore individuale, nulla da dire: espulsione giusta”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli