Makombou: “Non sapevo dove fosse la Sardegna, conoscevo il Cagliari grazie alla Playstation”

A parlare del suo arrivo e della sua esperienza con la maglia del Cagliari è stato Makombou. Queste le sue parole in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Quando è arrivata la chiamata del Cagliari, non avevo grande idea di dove fosse la Sardegna. Conoscevo la squadra, però, grazie alla Playstation e per averla vista giocare in TV. Quando sono stato ingaggiato ero felice. E oggi posso dire che di questa città mi piace tutto, soprattutto il clima. Qua si vivie bene, sono arrivato a giocare 100 partite con questa maglia, un traguardo che mi dà la forza di continuare e migliorare ancora. Sento la massima fiducia del mister, mi dà consigli. Avere un allenatore così competente è una fortuna. Il gol? Ci penso spesso e so che arriverà. Siamo sulla strada giusta per la salvezza, sappiamo che non sarà semplice ma abbiamo la fiducia e la certezza di poter crescere ancora. Razzismo? Come dappertutto, fa male ma sono abituato a farmi scivolare tutto addosso. Un paio di volte mi è capitato anche nello scorso campionato in trasferta da parte dei tifosi avversari. A Cagliari? Beh, ma qua sono africani come me. La Sardegna è un’isola molto accogliente, un mix di culture mediterranee”.

FOTO: Instagram Makombou