Makelele: “Nemmeno Guardiola e Mourinho potrebbero risolvere i problemi del Chelsea”

Claude Makelele ha difeso il suo ex compagno Lampard sul brutto momento che sta passando l’allenatore al Chelsea: “È una situazione difficile ma lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore. Potrebbero esserci pure Guardiola o Mourinho, il problema rimane. Ci sono tanti giocatori nuovi e Frank non ha avuto modo di conoscerli bene, accettando comunque la sfida. La vittoria di sabato scorso è stata bella e deve aver portato un po’ di felicità”.

Claude Makelele Foto: worldfootball