Makaay: “Lewandowski è ancora uno dei migliori. Haaland? I numeri parlano da soli”

Roy Makaay, leggendario attaccante del Bayern Monaco, ha parlato di Robert Lewandowski ai microfoni di Kicker: “Lewandowski è uno dei migliori attaccanti del mondo, è molto completo. – ha detto l’olandese, oggi membro dello staff del Feyenoord – Segna sempre più di 30 gol a stagione, il suo lavoro è importante per i compagni di squadra. Ed è arrivato a parametro zero nel 2014. Zirkzee come suo successore? Quando era al Feyenoord lo facevo allenare con gli altri attaccanti, aveva 16 anni. Ha senza dubbio grande talento, ma è giovane e può migliorare ancora. Haaland? Non c’è niente da dire: quando vedi i suoi numeri, ti accorgi che sa solo segnare. Sono curioso di vedere come si evolverà, ma è incredibile quello che ha fatto finora.”