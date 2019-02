Zan Majer è già arrivato a Lecce per iniziare la sua avventura in maglia giallorossa. Il club salentino nella giornata di ieri ha annunciato di aver raggiunto l’intesa economica con il centrocampista classe ’92 mandando in porto la nostra esclusiva. Lunedì lo sloveno sosterrà le visite mediche, intanto vi mostriamo la prima foto di Majer a Lecce.