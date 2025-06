Maiuri conferma: “Cavese, faccio un passo indietro. Sono venute meno le garanzie tecniche”

10/06/2025 | 17:09:17

Vincenzo Maiuri ha risolto il contratto con la Cavese come abbiamo anticipato poco fa. Questo il suo saluto al club: “Mi è sembrato doveroso, dopo l’esonero del direttore sportivo Pasquale Logiudice, che mi aveva fortemente voluto e che considero l’artefice principale della promozione in C e del campionato 2024/2025, fare un passo indietro, rassegnare le dimissioni e risolvere il contratto che mi legava alla Cavese anche per la stagione sportiva 2025/2026, rinunciando al relativo compenso. Sono venute meno parte delle garanzie tecniche e dei programmi e, per l’affetto ed il rispetto che provo per la tifoseria blufoncé, a cui auguro le migliori fortune e soddisfazioni, non mi è sembrato giusto continuare, pur non avendo ad oggi trattative concrete con nessun’altra società”.