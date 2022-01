Maitland-Niles: ora c’è anche l’annuncio della Roma. Una trattativa nata a sorpresa il 24 dicembre

Maitland-Niles alla Roma. Ora è anche ufficiale: “AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dall’Arsenal, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, di Ainsley Maitland-Niles”. Il nome dell’inglese è stato accostato per la prima volta al club giallorosso da Gianluigi Longari per Sportitalia il 24 dicembre scorso: da quel momento la Roma ha accelerato per arrivare, nelle ultime ore, alla definizione dell’affare.

#Roma interesse anche per Ainsley Maitland-Niles in prestito a gennaio con la possibilità di inserire un diritto di riscatto. Anche l’#Everton segue la situazione del giocatore dell’#Arsenal #AFC confermata anticipazione di @JamesOlley @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) December 24, 2021

FOTO: Instagram Roma