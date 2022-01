Maitland-Niles è arrivato a Roma: l’esterno ormai ex Arsenal è un nuovo rinforzo per i giallorossi sulle fasce. Il giocatore inglese sarà subito a disposizione del tecnico Jose Mourinho che ha fortemente voluto il suo arrivo per rinforzare un reparto che riteneva scoperto. Il contratto del giocatore è già stato depositato in Lega Calcio.

FOTO: Metro