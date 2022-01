Maitland-Niles alla Roma in prestito secco: dal 24 dicembre allo scambio dei documenti

Maitland-Niles in prestito secco dall’Arsenal alla Roma. Il nome nuovo, accostato per la prima volta a sorpresa da Gianluigi Longari al club giallorosso lo scorso 24 dicembre senza che fino a quel momento ci fosse stato alcun indizio, è stato quello che ha poi tagliato il traguardo. Ben oltre l’indifferenza, la diffidenza e la perplessità di chi parlava di trattativa a rischio. Scambio di documenti in corso, Mourinho avrà il nuovo esterno di fascia destra. Maitland-Niles è atteso in Italia per le visite.

Prestito secco oneroso: operazione, anche dal punto di vista economico, come quella che porterà Tuanzebe al Napoli

Foto: Instagram personale