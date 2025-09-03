Maiorca, sospensione e revoca della fascia da capitano a Rodriguez

03/09/2025 | 12:54:27

In questa epoca, i social, sono diventati argomento di discussione e di dibattito, nel bene e nel male. Quello che è accaduto a Maiorca è qualcosa di molto delicato, andiamo nello specifico a raccontare i fatti: il capitano della squadra, Rodriguez, attraverso il proprio profilo ha scritto questo post a margine della partita contro il Real Madrid non gradendo la titolarità di un compagno di squadra: “Non posso accettare la mancanza di rispetto verso l’impegno e la dedizione. Mi dispiace che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l’opportunità di giocare davanti a compagni che da anni difendono questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto. Ho viaggiato con la speranza che i miei figli potessero vedere loro padre giocare al Bernabeu. Una lezione per loro: non aspettatevi mai niente da nessuno”. La risposta del club è stata drastica e repentina: il direttore sportivo Pablo Ortells ha difeso l’autorità dell’allenatore e ha sottolineato che “Maiorca è al di sopra di tutto”. Successivamente la sospensione del giocatore e la contestuale revoca della prestigiosa fascia da capitano. Il calciatore, questa mattina, non era presente agli allenamenti.

foto instagram Rodriguez